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Во власти циклона – погода на выходных в Крыму
Во власти циклона – погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Во власти циклона – погода на выходных в Крыму
Штормовой ветер утихнет на территории полуострова к выходным, однако небольшие дожди субботы снова перейдут в ливни в воскресенье – об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T18:44
2026-11-20T18:44
2026-11-20T18:44
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Штормовой ветер утихнет на территории полуострова к выходным, однако небольшие дожди субботы снова перейдут в ливни в воскресенье – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако, по прогнозу метеоролога, днем Крым вновь попадет в теплый сектор циклона, поэтому будет облачно с просветами.В воскресенье погода будет более неустойчивая, и более ненастная, подчеркнул Тишковец."Ночью +5…+8, местами возможен небольшой дождь, а днем осадки будут выражены более ярко, примут ливневый характер, поскольку начнет прорываться холодная фронтальная система, и она принесет скоротечные дожди и юго-западный ветер силой 5-10 метров в секунду. Соответственно, дневная температура понизится до +9…+12 градусов", - уведомил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крым, общество, новости крыма
Во власти циклона – погода на выходных в Крыму
Неустойчивая погода будет в Крыму в предстоящие выходные дни – Тишковец
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым.
Штормовой ветер утихнет на территории полуострова к выходным, однако небольшие дожди субботы снова перейдут в ливни в воскресенье – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу чуть распогодится – северные периферии антициклона обеспечат переменную облачность и обойдется без осадков. Юго-западный ветер - 3-8 метров в секунду, температура воздуха - +6…+9", - обозначил он.
Однако, по прогнозу метеоролога, днем Крым вновь попадет в теплый сектор циклона, поэтому будет облачно с просветами.
"Местами возможен небольшой дождь в зоне волнового фронта, но очень слабой интенсивности, практически малозаметный. Юго-западный ветер 4-9 метров в секунду и температура +12…+15", - добавил он.
В воскресенье погода будет более неустойчивая, и более ненастная, подчеркнул Тишковец.
"Ночью +5…+8, местами возможен небольшой дождь, а днем осадки будут выражены более ярко, примут ливневый характер, поскольку начнет прорываться холодная фронтальная система, и она принесет скоротечные дожди и юго-западный ветер силой 5-10 метров в секунду. Соответственно, дневная температура понизится до +9…+12 градусов", - уведомил эксперт.
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