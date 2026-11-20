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Во власти циклона – погода на выходных в Крыму

Во власти циклона – погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Во власти циклона – погода на выходных в Крыму

Штормовой ветер утихнет на территории полуострова к выходным, однако небольшие дожди субботы снова перейдут в ливни в воскресенье – об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T18:44

2026-11-20T18:44

2026-11-20T18:44

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Штормовой ветер утихнет на территории полуострова к выходным, однако небольшие дожди субботы снова перейдут в ливни в воскресенье – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако, по прогнозу метеоролога, днем Крым вновь попадет в теплый сектор циклона, поэтому будет облачно с просветами.В воскресенье погода будет более неустойчивая, и более ненастная, подчеркнул Тишковец."Ночью +5…+8, местами возможен небольшой дождь, а днем осадки будут выражены более ярко, примут ливневый характер, поскольку начнет прорываться холодная фронтальная система, и она принесет скоротечные дожди и юго-западный ветер силой 5-10 метров в секунду. Соответственно, дневная температура понизится до +9…+12 градусов", - уведомил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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