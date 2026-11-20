Власти Польши обвинили Россию в нарушении воздушного пространства
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства и "вторжении объектов РФ"
© AP Photo Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo Czarek Sokolowski
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу власти Польши заявили о нарушении воздушного пространства республики и якобы вторжении объектов России, пишет РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.
"Дошло до нарушения воздушного пространства и вторжении объектов Российской Федерации", - заявил журналистам Косиняк-Камыш после совещания у премьер-министра Дональда Туска, при этом он не предоставил никаких данных, подтверждающих причастность России.
Косиняк-Камыш утверждает, что в Польшу якобы вторглось несколько боевых средств, каких именно он не уточнил.
В июле сообщалось, что неизвестный объект упал на юго-востоке Польши, оставив воронку диаметром около 10 метров. В феврале небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Также в сентябре 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.
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