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Власти Польши обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Власти Польши обвинили Россию в нарушении воздушного пространства - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Власти Польши обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

В пятницу власти Польши заявили о нарушении воздушного пространства республики и якобы вторжении объектов России, пишет РИА Новости со ссылкой на министра... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T15:19

2026-11-20T15:19

2026-11-20T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу власти Польши заявили о нарушении воздушного пространства республики и якобы вторжении объектов России, пишет РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.Косиняк-Камыш утверждает, что в Польшу якобы вторглось несколько боевых средств, каких именно он не уточнил.В июле сообщалось, что неизвестный объект упал на юго-востоке Польши, оставив воронку диаметром около 10 метров. В феврале небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше. Также в сентябре 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посольство России в Швеции в очередной раз атаковали беспилотникиВ Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на УкраинеПольша стянула войска к украинской границе

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польша, россия, новости