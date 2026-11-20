https://crimea.ria.ru/20261120/vecherom-v-sevastopole-gromko-prokhodyat-ucheniya-1161251498.html

Вечером в Севастополе громко: проходят учения

Вечером в Севастополе громко: проходят учения - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Вечером в Севастополе громко: проходят учения

Вечером в пятницу, 20 ноября, Черноморский флот проводит учения на территории Севастополя. Они продлятся до 21:00, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T19:45

2026-11-20T19:45

2026-11-20T19:45

учения

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу, 20 ноября, Черноморский флот проводит учения на территории Севастополя. Они продлятся до 21:00, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор уточнил, что учения проводятся с применением различных видов оружия и техники."В городе все спокойно", – подчеркнул Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя