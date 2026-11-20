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Вечером в Севастополе громко: проходят учения
Вечером в Севастополе громко: проходят учения - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Вечером в Севастополе громко: проходят учения
Вечером в пятницу, 20 ноября, Черноморский флот проводит учения на территории Севастополя. Они продлятся до 21:00, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T19:45
2026-11-20T19:45
2026-11-20T19:45
учения
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новости севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу, 20 ноября, Черноморский флот проводит учения на территории Севастополя. Они продлятся до 21:00, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор уточнил, что учения проводятся с применением различных видов оружия и техники."В городе все спокойно", – подчеркнул Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
Вечером в Севастополе громко: проходят учения
На территории Севастополя вечером 20 ноября Черноморский флот проводит учения