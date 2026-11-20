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В Ялте ураган повалил кедр и дуб
В Ялте ураган повалил кедр и дуб - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Ялте ураган повалил кедр и дуб
В Ялте из-за ураганного ветра, который обрушился на Крым в пятницу, пострадали многие деревья, сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T19:33
2026-11-20T19:33
2026-11-20T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте из-за ураганного ветра, который обрушился на Крым в пятницу, пострадали многие деревья, сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.Она отметила, что затяжные и обильные дожди значительно переувлажнили почву, что привело к потере платана и дуба.Также серьезную нагрузку получили и кроны деревьев, которые еще не сбросили листву. Намокшие листья стали значительно тяжелее, и хрупкие ветви платанов не выдержали, добавила Шевченко.Ранее сообщалось, что в Ялте на улице Халтурина в районе дома № 7 около из-за сильных осадков обрушилась часть подпорной стены и дорожного полотна — в результате засыпало дворовую территорию и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Также сообщалось, в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, прокуратура начала проверку.19 ноября сильный ветер в Ялте сорвал листы кровли с крыш и повалил деревья, отключив абонентов от газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофорСерфинг в шторм: в Крыму чуть не погиб пенсионерСложная погода: когда в Крыму похолодает
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В Ялте ураган повалил кедр и дуб
В Ялте ураган повалил кедр и повредил кроны платанов