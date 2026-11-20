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В Ялте подпорная стена рухнула на жилые дома
В Ялте подпорная стена рухнула на жилые дома - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Ялте подпорная стена рухнула на жилые дома
В Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, начата проверка. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T12:46
2026-11-20T12:46
2026-11-20T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, начата проверка. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В ходе начатой проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании объекта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Ялте подпорная стена рухнула на жилые дома
В Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома – прокуратура начала проверку