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В Ялте ограничат движение транспорта на месте обрушения подпорной стены
В Ялте ограничат движение транспорта на месте обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Ялте ограничат движение транспорта на месте обрушения подпорной стены
В Ялте из-за обрушившейся подпорной стены перекроют движение транспорта в районе места происшествия. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T13:12
2026-11-20T13:12
2026-11-20T13:12
ялта
происшествия
подпорные стены в крыму
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте из-за обрушившейся подпорной стены перекроют движение транспорта в районе места происшествия. Об этом сообщили в городской администрации.Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.Как сообщалось, в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, прокуратура начала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, происшествия, подпорные стены в крыму, ограничение движения
В Ялте ограничат движение транспорта на месте обрушения подпорной стены
В Ялте временно ограничат движение транспорта на месте обрушения подпорной стены