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В Севастополе введен график отключения света "2 через 6" часов
В Севастополе введен график отключения света "2 через 6" часов - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Севастополе введен график отключения света "2 через 6" часов
В пятницу утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подается по графику "2 через 6" (2 часа – со светом, 6 – без... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T08:22
2026-11-20T08:22
2026-11-20T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подается по графику "2 через 6" (2 часа – со светом, 6 – без него). Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены. С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь; с 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди; с 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди.Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости могут вводиться дополнительные ограничения, добавили в "Севастопольэнерго".Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба региона были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Севастополе введен график отключения света "2 через 6" часов
Севастополь в пятницу перешел на график подачи электроэнергии "2 через 6" часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подается по графику "2 через 6" (2 часа – со светом, 6 – без него). Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6", - говорится в сообщении.
До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены. С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь; с 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди; с 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди.
Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости могут вводиться дополнительные ограничения, добавили в "Севастопольэнерго".
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба региона были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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