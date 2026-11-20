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В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света
В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света
В Севастополе снова ввели графики отключения электроэнергии "2 часа через 6". Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T17:48
2026-11-20T17:48
2026-11-20T17:48
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе снова ввели графики отключения электроэнергии "2 часа через 6". Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"."По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6" (2 часа есть свет, 6 часов нет)", - говорится в сообщении. В компании обратили внимание жителей, что порядок очередности на сегодня изменен: Если ситуация не изменится, далее очередность будет действовать по такому же принципу."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - предупредили энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отключение электроэнергии в крыму, севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго
В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света
В Севастополе 20 ноября изменили порядок очередности отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе снова ввели графики отключения электроэнергии "2 часа через 6". Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6" (2 часа есть свет, 6 часов нет)", - говорится в сообщении.
В компании обратили внимание жителей, что порядок очередности на сегодня изменен:
—До 18:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.
—С 18:00 до 20:00 будет включена 4-я очередь, остальные очереди частично отключены.
—С 20:00 до 22:00 свет дадут 1-й очереди, остальные частично отключены.
—С 22:00 до 00:00 электричество будет у 2-й очереди, остальные частично отключены.
Если ситуация не изменится, далее очередность будет действовать по такому же принципу.
"Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - предупредили энергетики.
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