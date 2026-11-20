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В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света

В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения света

В Севастополе снова ввели графики отключения электроэнергии "2 часа через 6". Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T17:48

2026-11-20T17:48

2026-11-20T17:48

отключение электроэнергии в крыму

севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе снова ввели графики отключения электроэнергии "2 часа через 6". Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"."По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6" (2 часа есть свет, 6 часов нет)", - говорится в сообщении. В компании обратили внимание жителей, что порядок очередности на сегодня изменен: Если ситуация не изменится, далее очередность будет действовать по такому же принципу."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - предупредили энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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