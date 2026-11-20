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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В пятницу днем в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T15:25
2026-11-20T15:25
2026-11-20T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу днем в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Отмечается, что обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.В пятницу утром в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подавался по графику "2 через 6".Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба региона были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два городаБолее 34 улиц Симферополя остались без света в пятницуБолее 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
Днем в пятницу в Севастополе восстановлено электроснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу днем в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"Диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей. В 14:40 электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.
В пятницу утром в Севастополе был введен
режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подавался по графику "2 через 6".
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба региона были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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