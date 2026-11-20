https://crimea.ria.ru/20261120/v-sevastopole-snova-zvuchit-otboy-vozdushnoy-trevogi-1161244869.html

В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги

В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T17:25

2026-11-20T17:25

2026-11-20T17:28

воздушная тревога в севастополе

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт возобновил работу.Ранее тревога в городе была объявлена с 16.35 до 16.49. Затем сирены звучали повторно в 17.10.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым