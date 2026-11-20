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В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги
В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T17:25
2026-11-20T17:25
2026-11-20T17:28
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт возобновил работу.Ранее тревога в городе была объявлена с 16.35 до 16.49. Затем сирены звучали повторно в 17.10.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
В Севастополе снова звучит отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:25 20.11.2026 (обновлено: 17:28 20.11.2026)