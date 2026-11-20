https://crimea.ria.ru/20261120/v-sevastopole-rebenok-travmiroval-pozvonochnik-na-gorke---delo-v-sude-1161241584.html

В Севастополе ребенок травмировал позвоночник на горке - дело в суде

В Севастополе ребенок травмировал позвоночник на горке - дело в суде - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Севастополе ребенок травмировал позвоночник на горке - дело в суде

В Севастополе перед судом предстанет заместитель директора по технической части управляющей компании по обвинению в халатности из-за падения ребенка с... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T16:26

2026-11-20T16:26

2026-11-20T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет заместитель директора по технической части управляющей компании по обвинению в халатности из-за падения ребенка с неисправной горки. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.В Севастополе 9-летний ребенок травмировал позвоночник на детской площадке. Ребенок упал с горки в детской игровой зоне на улице Молодых Строителей.31 июля около 18:00 девятилетний мальчик, который собирался скатиться по горке, потерял равновесие и упал со второго яруса комплекса с высоты более 3,2 метра. Здоровью ребенка причинен вред средней степени тяжести, мальчику нужна длительная реабилитация. Игровой комплекс был демонтирован.Уголовное дело в отношении замдиректора УК расследовалось по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Материалы дела направлены в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенкаЧто выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в КрымуСамые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, происшествия, закон и право, дети