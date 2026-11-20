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В Севастополе продлен срок подачи заявок на субсидии для турбизнеса

В Севастополе продлен срок подачи заявок на субсидии для турбизнеса - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Севастополе продлен срок подачи заявок на субсидии для турбизнеса

В Севастополе продлили срок подачи заявлений на выплату субсидии для турбизнеса в размере трех МРОТ до 15 декабря. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T18:38

2026-11-20T18:38

2026-11-20T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе продлили срок подачи заявлений на выплату субсидии для турбизнеса в размере трех МРОТ до 15 декабря. Об этом сообщили в правительстве города.Департамент туризма и креативных индустрий ведет адресную работу с предпринимателями: консультации получили уже несколько сотен севастопольских бизнесменов. Также принято уже более тысячи заявок, отметила заместитель начальника управления туризма департамента туризма и креативных индустрий Юлия Качан.На сегодняшний день в Севастополе принято порядка 20 мер поддержки для различных отраслей бизнеса.Ранее правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.В целом, федеральный центр выделил более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ. 14 сентября стало известно, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в КрымуКак поддерживают турбизнес в СевастополеТурбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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