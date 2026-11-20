https://crimea.ria.ru/20261120/v-sevastopole-novaya-torgovaya-set-prisoedinilas-k-tsenovomu-memorandumu-1161239833.html

В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму

В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму

В Севастополе к ценовому меморандуму присоединилась новая федеральная торговая сеть. Соглашение с правительством города включает более 30 позиций с наценкой от... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T15:45

2026-11-20T15:45

2026-11-20T16:05

севастополь

новости крыма

новости севастополя

торговля

михаил развожаев

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/15/1144368220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8f11d3e9dbf2e7181388a734bb788cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе к ценовому меморандуму присоединилась новая федеральная торговая сеть. Соглашение с правительством города включает более 30 позиций с наценкой от 0 до 15%, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он напомнил, что в городе продолжает действовать меморандум, по которому жители могут купить 46 социально значимых товаров с минимальной или нулевой наценкой. Соглашение заключено с 11 предприятиями торговли, которые охватывают 126 магазинов.До конца года сеть запустит четвертый магазин в Гагаринском районе.Развожаев также подчеркнул, что торговые сети Севастополя обеспечили бесперебойную работу магазинов при ограничениях электроснабжения. Все магазины оборудованы генераторами. При отключении света холодильники, кассы и освещение подключаются за несколько секунд, поэтому продукты не портятся, а магазины продолжают работать в штатном режиме.Ранее сообщалось, что все крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Также сообщалось, что ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили рост ценКогда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйцаЧто подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, новости севастополя, торговля, михаил развожаев