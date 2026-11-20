https://crimea.ria.ru/20261120/v-sevastopole-novaya-torgovaya-set-prisoedinilas-k-tsenovomu-memorandumu-1161239833.html
В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму
В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму
В Севастополе к ценовому меморандуму присоединилась новая федеральная торговая сеть. Соглашение с правительством города включает более 30 позиций с наценкой от... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T15:45
2026-11-20T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе к ценовому меморандуму присоединилась новая федеральная торговая сеть. Соглашение с правительством города включает более 30 позиций с наценкой от 0 до 15%, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он напомнил, что в городе продолжает действовать меморандум, по которому жители могут купить 46 социально значимых товаров с минимальной или нулевой наценкой. Соглашение заключено с 11 предприятиями торговли, которые охватывают 126 магазинов.До конца года сеть запустит четвертый магазин в Гагаринском районе.Развожаев также подчеркнул, что торговые сети Севастополя обеспечили бесперебойную работу магазинов при ограничениях электроснабжения. Все магазины оборудованы генераторами. При отключении света холодильники, кассы и освещение подключаются за несколько секунд, поэтому продукты не портятся, а магазины продолжают работать в штатном режиме.Ранее сообщалось, что все крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Также сообщалось, что ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили рост ценКогда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйцаЧто подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
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В Севастополе новая торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму
В Севастополе федеральная торговая сеть присоединилась к ценовому меморандуму
15:45 20.11.2026 (обновлено: 16:05 20.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе к ценовому меморандуму присоединилась новая федеральная торговая сеть. Соглашение с правительством города включает более 30 позиций с наценкой от 0 до 15%, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил, что в городе продолжает действовать меморандум, по которому жители могут купить 46 социально значимых товаров с минимальной или нулевой наценкой. Соглашение заключено с 11 предприятиями торговли, которые охватывают 126 магазинов.
"Недавно к ним присоединилась федеральная торговая сеть: она включила в меморандум более 30 позиций с наценкой от 0 до 15%. Сейчас сеть открыла три магазина в разных районах города: на улицах Сенявина, 5, Руднева, 38 и Героев Бреста, 21а", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
До конца года сеть запустит четвертый магазин в Гагаринском районе.
Развожаев также подчеркнул, что торговые сети Севастополя обеспечили бесперебойную работу магазинов при ограничениях электроснабжения. Все магазины оборудованы генераторами. При отключении света холодильники, кассы и освещение подключаются за несколько секунд, поэтому продукты не портятся, а магазины продолжают работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что все крупные магазины Севастополя оснастили
генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Также сообщалось
, что ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно.
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