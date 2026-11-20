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В Крыму серийный вор-домушник похитил 170 тысяч рублей

В Крыму серийный вор-домушник похитил 170 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Крыму серийный вор-домушник похитил 170 тысяч рублей

В Евпатории правоохранители задержали вора-домушника, который проникал в жилища крымчан через незапертые двери. Сумма награбленного составила 170 тысяч рублей,... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T21:58

2026-11-20T21:58

2026-11-20T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители задержали вора-домушника, который проникал в жилища крымчан через незапертые двери. Сумма награбленного составила 170 тысяч рублей, сообщили в региональной полиции.По данным следствия, мужчина действовал по единой схеме: находил дома и квартиры с незапертыми входными дверями и, пользуясь невнимательностью владельцев, проникал внутрь, похищая ценное имущество. Правоохранителями задокументировано четыре эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила свыше 170 тысяч рублей.Так, у нескольких жителей Евпатории подозреваемый украл из дома сумки с наличными и документами. Аналогичная кража была совершена в Симферополе.Мужчина признал, что основным способом получения средств к существованию для него являлись кражи. Он частично возместил ущерб потерпевшим.Сейчас возбуждено уголовное дело.Ранее Кубанские полицейские задержали двоих крымчан, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму в 1,5 миллиона рублей. Приезжие проникли через окно в дом жителя Геленджика и похитили ювелирные изделия стоимостью 1,5 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте у пенсионерки украли полмиллионаКрымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружияПотерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн

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2026

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