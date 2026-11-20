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В Крыму ожидаются две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Крыму ожидаются две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Крыму ожидаются две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Крыму и Севастополе ожидаются два подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2026–2027 годов. Первая волна прогнозируется в конце декабря, вторая – в... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T13:25

2026-11-20T13:25

2026-11-20T13:25

орви

ситуация со свиным гриппом в крыму

виктория гудзь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ожидаются два подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2026–2027 годов. Первая волна прогнозируется в конце декабря, вторая – в феврале и марте. Об этом сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Спад заболеваемости, по ее словам, традиционно прогнозируется на новогодних каникулах.Виктория Гудзь отметила, что на предыдущей неделе в Крыму отмечался сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Связано это с завершением школьных каникул 9 ноября. Аналогичный двухнедельный рост наблюдался после летних каникул в сентябре.На сегодняшний день заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии. Тем не менее, уже отмечается спорадическая заболеваемость гриппом. Исходя из этого Крым приближается к началу эпидемиологического подъема по заболеваемости респираторными патологиями и гриппом, резюмировала специалист.18 ноября сообщалось, что в Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако в обоих субъектах уровень эпидпорога не превышен. На неделе в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 5582 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппомВ Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИНовости Крыма: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе

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орви, ситуация со свиным гриппом в крыму, виктория гудзь, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье