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В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школах

В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школах - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыты 19 классов в пяти школах

В Крыму на сегодняшний день из-за заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты несколько классов в школах и группы в детских садах. Об этом сообщила главный... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T14:49

2026-11-20T14:49

2026-11-20T14:49

крым

школа

детский сад

карантин

роспотребнадзор

орви

пневмония

грипп

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день из-за заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты несколько классов в школах и группы в детских садах. Об этом сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее данным, всего закрыты 19 классов в пяти школах и в восьми детских садах не работают восемь групп. Одна из школ Симферополя остается полностью закрытой на карантин из-за пневмонии.По словам Екатерины Гудзь, в ноябре в Крыму наблюдается незначительный рост внебольничных пневмоний. Однако эпидпорог не превышает средний многолетний уровень.Кроме того, коронавирусная инфекция перешла в разряд обычных ОРВИ. Последние четыре недели в Крыму циркуляция коронавируса крайне низкая и не превышает 1% в общей структуре вирусов, отметила она.Ранее сообщалось, что в Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты три группы в детских садах и один детсад полностью.Школу №29 Симферополя закрыли на карантин по пневмонии 10 ноября. Занятия временно проводятся в дистанционном формате. В департаменте образования города сообщили, что у 11 учеников выявили пневмонию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппомКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабряЭпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь

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