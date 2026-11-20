https://crimea.ria.ru/20261120/v-kieve-povrezhdeny-tri-mosta-1161223075.html

В Киеве повреждены три моста

В Киеве повреждены три моста - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Киеве повреждены три моста

В Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T07:59

2026-11-20T07:59

2026-11-20T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Также поврежден Южный мост, движение по нему возможно только с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы власти призвали жителей Киева без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город, а учреждения и предприятия – перевести сотрудников на "удаленку".В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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