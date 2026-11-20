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В Киеве повреждены три моста
В Киеве повреждены три моста - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Киеве повреждены три моста
В Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T07:59
2026-11-20T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Также поврежден Южный мост, движение по нему возможно только с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы власти призвали жителей Киева без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город, а учреждения и предприятия – перевести сотрудников на "удаленку".В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, киев, виталий кличко, в мире, новости сво, новости, удары по украине
В Киеве повреждены три моста
В Киеве в результате взрывов повреждены три моста через Днепр – Кличко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Есть повреждения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег на нем пока закрыто. Также повреждения на Дарницком мосту. Степень повреждений на сооружениях специалисты смогут исследовать после окончания воздушной тревоги", - написал градоначальник.
Также поврежден Южный мост, движение по нему возможно только с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.
В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы власти призвали жителей Киева без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город, а учреждения и предприятия – перевести сотрудников на "удаленку".
В ночь на пятницу в Киеве прогремели
несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.
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