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В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов

В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов - РИА Новости Крым, 20.11.2026

В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов

В Евпатории временно приостановлено оказание государственной услуги "Выдача заграничного паспорта". Об этом сообщили в пресс-службе в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T16:10

2026-11-20T16:10

2026-11-20T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории временно приостановлено оказание государственной услуги "Выдача заграничного паспорта". Об этом сообщили в пресс-службе в МВД по Республике Крым.Ориентировочный срок восстановления работоспособности оборудования — 14 дней, отметили в ведомстве.Для получения услуги можно обратиться в ближайшие отделы по вопросам миграции: УМВД России "Ялтинское", МО МВД России "Джанкойский", УМВД России "Керченское" и ОМВД России "Феодосийский", добавили в МВД, принося извинения за доставленные неудобства.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алушта и Судак полностью обесточены Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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