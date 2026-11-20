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В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов
В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов - РИА Новости Крым, 20.11.2026
В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов
В Евпатории временно приостановлено оказание государственной услуги "Выдача заграничного паспорта". Об этом сообщили в пресс-службе в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T16:10
2026-11-20T16:10
2026-11-20T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории временно приостановлено оказание государственной услуги "Выдача заграничного паспорта". Об этом сообщили в пресс-службе в МВД по Республике Крым.Ориентировочный срок восстановления работоспособности оборудования — 14 дней, отметили в ведомстве.Для получения услуги можно обратиться в ближайшие отделы по вопросам миграции: УМВД России "Ялтинское", МО МВД России "Джанкойский", УМВД России "Керченское" и ОМВД России "Феодосийский", добавили в МВД, принося извинения за доставленные неудобства.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алушта и Судак полностью обесточены Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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евпатория, крым, новости крыма, загранпаспорт, мвд по республике крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, госуслуги
В Евпатории приостановили выдачу загранпаспортов
В Евпатории временно приостановили выдачу загранпаспортов из-за перебоев с электричеством
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории временно приостановлено оказание государственной услуги "Выдача заграничного паспорта". Об этом сообщили в пресс-службе в МВД по Республике Крым.
"В связи с перебоями электроснабжения на территории Республики Крым временно выведен из строя комплекс Государственной системы оформления паспортно-визовых документов нового поколения в отделе по вопросам миграции ОМВД России "Евпаторийский"", — говорится в сообщении.
Ориентировочный срок восстановления работоспособности оборудования — 14 дней, отметили в ведомстве.
Для получения услуги можно обратиться в ближайшие отделы по вопросам миграции: УМВД России "Ялтинское", МО МВД России "Джанкойский", УМВД России "Керченское" и ОМВД России "Феодосийский", добавили в МВД, принося извинения за доставленные неудобства.
В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет
на три-шесть часов.
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
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