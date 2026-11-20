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Украина несет катастрофические потери в зоне СВО

Украина несет катастрофические потери в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Украина несет катастрофические потери в зоне СВО

За неделю в зоне проведения спецоперации украинская армия лишилась свыше 7675 боевиков, двух танка, 84 броневиков, 574 автомобилей, 29 орудий полевой... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T15:01

2026-11-20T15:01

2026-11-20T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. За неделю в зоне проведения спецоперации украинская армия лишилась свыше 7675 боевиков, двух танка, 84 броневиков, 574 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, а также 43 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны России в недельной сводке.Подразделения группировки "Север" уничтожили более 1150 боевиков, два броневика, 66 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции, разбили в боях свыше 1495 боевиков, 11 броневиков, 116 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.Войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив более 1150 боевиков, 15 броневиков, 176 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.Подразделения "Центр" ликвидировали более 2375 украинских солдат, два танка, 42 броневика, 51 автомобиль, два орудия полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки "Восток" на неделе продолжали продавливать оборону противника и освободили населенные пункты Терсянка и Заливное Запорожской области. Потери ВСУ: свыше 1360 боевиков, 11 броневиков, 46 автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, разбив до 145 боевиков ВСУ, три броневика, 119 автомобилей и четыре станции РЭБ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России нанесли два массированных и 11 групповых ударов по Украине за неделю. Силы ПВО за семь дней сбили 11 управляемых авиационных бомб, 13 крылатых ракет "Фламинго", восемь крылатых ракет большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6808 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены заводы, мосты и подстанции310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами РоссииМассированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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