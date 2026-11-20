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Удары по Украине: поражены заводы, мосты и подстанции

Удары по Украине: поражены заводы, мосты и подстанции - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Удары по Украине: поражены заводы, мосты и подстанции

В ночь на пятницу российские войска нанесли массированные удары по семи областям Украины, включая Киев. Поражены железнодорожные мосты, предприятия ВПК,... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T10:41

2026-11-20T10:41

2026-11-20T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские войска нанесли массированные удары по семи областям Украины, включая Киев. Поражены железнодорожные мосты, предприятия ВПК, электроподстанции, военные склады и сухогруз двойного назначения, сообщили в Минобороны РФ.В Киеве и Киевской области поражены производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов в Броварах и предприятие по сборке БПЛА.Поражены автодорожные и автожелезнодорожный мосты, используемые для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ в зону боевых действий на Донбассе.Удары нанесены по сборочному предприятию "Файер Поинт" в населенном пункте Петровское. Там собирали и готовили к боевому применению крылатые ракеты FP-7 "Фламинго".В Днепропетровской области поражены электроподстанция ПС-330 "Терны-Первомайская" в населенном пункте Терны, осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий ВПК и военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.В Черниговской области нанесен удар по электроподстанции ПС-110 в населенном пункте Мена.В Ивано-Франковской области поражены тепловая электростанция "Бурштынская". Во Львовской области - ремонтное предприятие авиационной промышленности "Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ", а также электроподстанция ПС-750 "Западноукраинская".В Николаевской области поражен склад, используемый для хранения крылатых ракет, применяемых для ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.В Одесской области - автожелезнодорожный мост "Затока", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, а также три железнодорожных локомотива в районе ж/д станции "Днепропетровск" и один локомотив в районе ж/д станции "Коростень" Житомирской области, используемые для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в четверг днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, министерство обороны рф, новости сво, энергосистема украины, новости