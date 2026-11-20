Удары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев
Атаки на Крымский мост могут подтолкнуть Россию к более жестким действиям в СВО – Киселев
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крымскому мосту могут подтолкнуть Россию к более жестким и решительным действиям в зоне СВО и тем самым – к скорейшему завершению конфликта. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Это (удары по Крымскому мосту – ред.) трагедия. Это большая сложность для России. Конечно, мы его восстановим. Но есть и плюс. Может быть, мы станем действовать решительнее. Какие-то иллюзии, еще оставшиеся, а они остаются, безусловно, подтолкнут нас к скорейшему завершению конфликта через большую эффективность ударов, чтобы конфликт был завершен на наших условиях", – сказал Киселев.
В этой связи он напомнил слова президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Шэнчжэне. Российский лидер отметил, что если раньше Москва могла бы рассмотреть предложения противника о прекращении огня в отельных сферах, то после атак на Крымский мост об этом уже не может быть и речи.
Киселев также отметил, что для Путина этот удар носит "символический и во многом личный характер", потому что президент РФ – автор этого проекта, и Крымский мост был зримой нитью, соединяющей Крым с Россией.
"Прекрасный высокотехнологичный архитектурный объект. И то, что сейчас произошло – это такое надругательство. И для Путина это еще, безусловно, очень чувствительный и эмоциональный момент. Я думаю, что эти три удара окажут формирующее воздействие на нашу военную тактику и стратегию", - заключил гендиректор "Россия сегодня".
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.
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