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Удары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев

Удары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Удары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев

Удары ВСУ по Крымскому мосту могут подтолкнуть Россию к более жестким и решительным действиям в зоне СВО и тем самым – к скорейшему завершению конфликта. Такое... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T11:20

2026-11-20T11:20

2026-11-20T11:20

атаки всу на крымский мост

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крымскому мосту могут подтолкнуть Россию к более жестким и решительным действиям в зоне СВО и тем самым – к скорейшему завершению конфликта. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В этой связи он напомнил слова президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Шэнчжэне. Российский лидер отметил, что если раньше Москва могла бы рассмотреть предложения противника о прекращении огня в отельных сферах, то после атак на Крымский мост об этом уже не может быть и речи.Киселев также отметил, что для Путина этот удар носит "символический и во многом личный характер", потому что президент РФ – автор этого проекта, и Крымский мост был зримой нитью, соединяющей Крым с Россией."Прекрасный высокотехнологичный архитектурный объект. И то, что сейчас произошло – это такое надругательство. И для Путина это еще, безусловно, очень чувствительный и эмоциональный момент. Я думаю, что эти три удара окажут формирующее воздействие на нашу военную тактику и стратегию", - заключил гендиректор "Россия сегодня".Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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