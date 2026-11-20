https://crimea.ria.ru/20261120/udary-po-krymskomu-mostu-khusnullin-rasskazal-o-povrezhdeniyakh-i-srokakh-remonta-1161231632.html

Удары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонта

Удары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонта - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Удары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонта

На Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка, точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T12:55

2026-11-20T12:55

2026-11-20T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка, точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений. Об этом заявил журналистам зампредседателя правительства РФ РФ Марат Хуснуллин.По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые работы по восстановлению.Хуснуллин добавил, что специалисты нашли два варианта восстановления Крымского моста, сейчас ведутся расчеты."Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления", - сказал он.. Точные сроки восстановления Крымского моста будут понятны после выдачи инженерных проектных решений, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мосту Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк Удары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев

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