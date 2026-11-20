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Удары по четырем областям Украины: что поражено

Удары по четырем областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Удары по четырем областям Украины: что поражено

В течение дня российские военные поразили ряд объектов в Черниговской, Харьковской, Одесской областях, а также железнодорожный локомотив в Днепропетровской... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T17:36

2026-11-20T17:36

2026-11-20T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В течение дня российские военные поразили ряд объектов в Черниговской, Харьковской, Одесской областях, а также железнодорожный локомотив в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что в населенном пункте Городня Черниговской области атакован логистический центр, осуществлявший хранение и распределение грузов военного назначения; в Слобожанской Харьковской области - теплоэлектроцентраль, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины.В порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, а также портовая инфраструктура, переназначенная для разгрузки военных грузов. В районе железнодорожной станции "Рядовое" Днепропетровской области поражен железнодорожный локомотив, используемый в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу российские войска нанесли массированные удары по семи областям Украины, включая Киев. Поражены железнодорожные мосты, предприятия ВПК, электроподстанции, военные склады и сухогруз двойного назначенияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина несет катастрофические потери в зоне СВО13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделюРоссийская ПВО сбила 13 ракет "Фламинго" и почти семь тысяч дронов

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новости сво, украина, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф