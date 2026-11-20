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Троих человек спасли из горящего дома в Крыму
Троих человек спасли из горящего дома в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Троих человек спасли из горящего дома в Крыму
Трех человек спасли на пожаре в Сакском районе Крыма, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T09:32
2026-11-20T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Трех человек спасли на пожаре в Сакском районе Крыма, сообщили в крымском главке МЧС России.Пожар произошел в двухэтажном частном доме в селе Михайловка. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорском районе Крыма на пожаре погиб человекЗамкнуло проводку: в Судаке из задымленного дома эвакуированы четыре человекаНовости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября
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Троих человек спасли из горящего дома в Крыму
В Сакском районе Крыма из горящего дома спасли троих человек