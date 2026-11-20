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Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди

Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди

В результате ночного массированного удара по поселку Юбилейный в Луганске погибли трое человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T09:37

2026-11-20T09:37

2026-11-20T09:46

леонид пасечник

атаки всу

луганская народная республика (лнр)

луганск

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В результате ночного массированного удара по поселку Юбилейный в Луганске погибли трое человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, противник ударил по спящим людям в жилых многоквартирных домах — в одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами. Предварительно известно о шести раненых. Одного из них спасатели достали из-под завалов. В числе пострадавших есть девочка 2018 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.Все необходимые оперативные службы задействованы для помощи пострадавшим и для ликвидации последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, атаки всу, луганская народная республика (лнр), луганск, новости сво, происшествия