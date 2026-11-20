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Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди
Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди
В результате ночного массированного удара по поселку Юбилейный в Луганске погибли трое человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T09:37
2026-11-20T09:37
2026-11-20T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В результате ночного массированного удара по поселку Юбилейный в Луганске погибли трое человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, противник ударил по спящим людям в жилых многоквартирных домах — в одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами. Предварительно известно о шести раненых. Одного из них спасатели достали из-под завалов. В числе пострадавших есть девочка 2018 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.Все необходимые оперативные службы задействованы для помощи пострадавшим и для ликвидации последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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леонид пасечник, атаки всу, луганская народная республика (лнр), луганск, новости сво, происшествия
Трое погибли при ударе ВСУ по жилому дому в ЛНР: под завалами могут быть люди
Три человека погибли и шестеро ранены при ударе ВСУ по жилому дому в Луганске
09:37 20.11.2026 (обновлено: 09:46 20.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В результате ночного массированного удара по поселку Юбилейный в Луганске погибли трое человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, противник ударил по спящим людям в жилых многоквартирных домах — в одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.
Предварительно известно о шести раненых. Одного из них спасатели достали из-под завалов. В числе пострадавших есть девочка 2018 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
"К несчастью, есть погибшие. Предварительно известно о троих. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается", — написал Пасечник в Макс.
Все необходимые оперативные службы задействованы для помощи пострадавшим и для ликвидации последствий.
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