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Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИ

Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИ - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИ

Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией по урегулированию... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T09:02

2026-11-20T09:02

2026-11-20T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post.Глава Белого дома также призвали лидеров европейских стран начать тратить деньги, которые они выделяют Киеву, на собственные нужды.По данным газеты, Трамп участвовал во встрече в режиме телефонной связи с борта своего самолета. Американский лидер, как пишет газета, заявлял, что европейцы тратят "миллиарды и миллиарды" на Украину вместо своих стран.Однако лидеры государств ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска, отнеслись к призыву Трампа скептически и пообещали продолжить военную поддержку Киева, пишет WP.Президент России Владимир Путин накануне в Шэнчжэне заявил, что РФ предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом.В то же время, по словам российского лидера, Украина и Европа на данный момент не готовы к компромиссам по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречиВ США хотят дать Киеву 750 миллионов долларов на военную помощьВ Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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