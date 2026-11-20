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Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мосту

Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Террористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мосту

В период переговоров по урегулированию ситуации на Украине на различных площадках режим Владимира Зеленского показал всему миру свою террористическую суть,... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T11:43

2026-11-20T11:43

2026-11-20T14:06

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

атаки всу на крымский мост

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всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В период переговоров по урегулированию ситуации на Украине на различных площадках режим Владимира Зеленского показал всему миру свою террористическую суть, нанеся удары по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, из-за отсутствия успехов на фронте киевский режим вымещает злобу на мирных жителях и гражданских объектах."Киевский режим о себе заявил, как они считают, в полную мощь, а по сути всему миру показал, что в то время, когда идет обсуждение действительно насущных проблем урегулирования, террористы остаются террористами", - констатировала дипломат.Она заверила, что Россия защитит свои законные интересы и добьется реализации всех задач в рамках специальной военной операции."А Крымский мост, вопреки чаяниям наши врагов, будет восстановлен и станет еще лучше", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Захарова также прокомментировала заявление нидерландской частной компании Destinus, занимающейся производством вооружений, о том, что именно ее ракеты Ruta были использованы киевским режимом для атаки на Крымский мост.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение по одному железнодорожному пути запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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