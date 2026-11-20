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Существенно повреждено оборудование: остановлена украинская ТЭС

Существенно повреждено оборудование: остановлена украинская ТЭС - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Существенно повреждено оборудование: остановлена украинская ТЭС

Российские военные атаковали тепловую электростанцию (ТЭС) ДТЭК. Об этом говорится в сообщении украинского энергохолдинга в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали тепловую электростанцию (ТЭС) ДТЭК. Об этом говорится в сообщении украинского энергохолдинга в Telegram-канале.В компании не уточняют, в каком именно городе Украины была атакована ТЭС.Ранее сообщалось, что экстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева. Ситуация в энергосистеме Украины является крайне сложной.Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийВ Киеве ввели экстренные отключения светаНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтэк, украина, новости, новости сво, энергосистема украины