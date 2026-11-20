https://crimea.ria.ru/20261120/sledkom-vozbudil-delo-posle-smertelnoy-ataki-vsu-na-lugansk-1161227599.html

Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск

Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Луганску, в результате которого погибли трое мирных жителей. Об этом сообщила официальный РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T11:09

2026-11-20T11:09

2026-11-20T11:09

луганск

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

новые регионы россии

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

уголовный кодекс

новости

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/17/1156275483_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_714954f23337f542d1824af32601c124.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Луганску, в результате которого погибли трое мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.В результате ночной массированной атаки по поселку Юбилейный в Луганске погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Удар пришелся по спящим людям в жилых многоквартирных домах — в одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.В Следкоме добавили, что удар по гражданским объектам в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение киевского режима к нормам международного права и человеческим жизням. Все причастные к преступлению лица будут привлечены к уголовной ответственности.19 ноября сообщалось, что 11 человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики ЗеленскогоЧисло пострадавших из-за атаки БПЛА на Кубани увеличилось до девятиВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), атаки всу, новые регионы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, новости, новости сво