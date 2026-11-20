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Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск
Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Луганску, в результате которого погибли трое мирных жителей. Об этом сообщила официальный РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T11:09
2026-11-20T11:09
2026-11-20T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Луганску, в результате которого погибли трое мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.В результате ночной массированной атаки по поселку Юбилейный в Луганске погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Удар пришелся по спящим людям в жилых многоквартирных домах — в одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.В Следкоме добавили, что удар по гражданским объектам в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение киевского режима к нормам международного права и человеческим жизням. Все причастные к преступлению лица будут привлечены к уголовной ответственности.19 ноября сообщалось, что 11 человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики ЗеленскогоЧисло пострадавших из-за атаки БПЛА на Кубани увеличилось до девятиВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека
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Следком возбудил дело после смертельной атаки ВСУ на Луганск
После атаки ВСУ на Луганск возбуждено уголовное дело об убийстве и повреждении имущества