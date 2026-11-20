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Скорость мысли и крепость духа: Путин назвал условие победы
Скорость мысли и крепость духа: Путин назвал условие победы - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Скорость мысли и крепость духа: Путин назвал условие победы
Президент России Владимир Путин уверен, что для победы важна не скорость ракет, а скорость мысли и крепость духа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уверен, что для победы важна не скорость ракет, а скорость мысли и крепость духа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства режиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель".Он отметил невероятную скорость изменений в военно-технической сфере. По словам Путина, "кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждает".Ранее Путин отметил, что Россия в ударах по целям на Украине действует прагматично, чтобы сохранить возможности для достижения мирных соглашений. Однако на любые предпринимаемые противником действия Россия всегда будет отвечать, подчеркнул глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детейВстреча лидеров мира: заявления Путина после переговоров с Трампом и Си ЦзиньпиномУкраина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин
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владимир путин (политик), кино, эмир кустурица, патриарх кирилл (владимир гундяев), новости, россия
Скорость мысли и крепость духа: Путин назвал условие победы
Для победы важна скорость мысли и крепость духа - Путин
22:27 20.11.2026 (обновлено: 22:33 20.11.2026)