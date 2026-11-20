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Ситуация со светом в Крыму – информация на пятницу

Ситуация со светом в Крыму – информация на пятницу - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Ситуация со светом в Крыму – информация на пятницу

В Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики будут отключения света продолжительностью от трех до шести часов... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T08:32

2026-11-20T08:32

2026-11-20T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики будут отключения света продолжительностью от трех до шести часов. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".При этом в "Крымэнерго" не исключили введения дополнительных ограничений и продления времени отключения электроэнергии.В пятницу в Севастополе также введены ограничения электроснабжения. В городе действует график отключения "2 через 6" часов.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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