https://crimea.ria.ru/20261120/situatsiya-so-svetom-v-dzhankoe---bez-energii-ostayutsya-bolee-100-ulits-i-pereulkov-1161254556.html

Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков

Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков

Поздно вечером в пятницу, 20 ноября, в города Джанкой без света остаются 103 улицы и переулка. Также обесточены населенные пункты Изумрудное и Луганское,... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T22:52

2026-11-20T22:52

2026-11-20T22:52

джанкой

новости крыма

крым

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Поздно вечером в пятницу, 20 ноября, в города Джанкой без света остаются 103 улицы и переулка. Также обесточены населенные пункты Изумрудное и Луганское, сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, ограничена подача электроэнергии по 71 улице, 33 переулкам и тупикам Джанкоя. С полным списком можно ознакомиться в группе предприятия в МАКС.Ранее сообщалось, что в пятницу днем более 30 улиц Симферополя, а также один населенный пункт в Симферопольском районе остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорском районе Крыма не будет света на выходныхВ Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения светаНовые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города

джанкой

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, новости крыма, крым, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму