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Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков
Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков
Поздно вечером в пятницу, 20 ноября, в города Джанкой без света остаются 103 улицы и переулка. Также обесточены населенные пункты Изумрудное и Луганское,... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T22:52
2026-11-20T22:52
2026-11-20T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Поздно вечером в пятницу, 20 ноября, в города Джанкой без света остаются 103 улицы и переулка. Также обесточены населенные пункты Изумрудное и Луганское, сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, ограничена подача электроэнергии по 71 улице, 33 переулкам и тупикам Джанкоя. С полным списком можно ознакомиться в группе предприятия в МАКС.Ранее сообщалось, что в пятницу днем более 30 улиц Симферополя, а также один населенный пункт в Симферопольском районе остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорском районе Крыма не будет света на выходныхВ Севастополе в пятницу изменили порядок очередности отключения светаНовые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города
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Ситуация со светом в Джанкое - без энергии остаются более 100 улиц и переулков
В Джанкое без света остаются более 100 улиц и переулков