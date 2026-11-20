https://crimea.ria.ru/20261120/situatsiya-na-trasse-novorossiya-posle-atak-na-krymskiy-most-1161250165.html

Ситуация на трассе "Новороссия" после атак на Крымский мост

Ситуация на трассе "Новороссия" после атак на Крымский мост - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Ситуация на трассе "Новороссия" после атак на Крымский мост

Транспортный трафик на трассе Р-280 "Новороссия" после ограничения движения по Крымскому мосту вырос на 50%. Речь идет об участке трассы, расположенной на... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T19:13

2026-11-20T19:13

2026-11-20T19:13

трасса р-280 "новороссия"

новости

новые регионы россии

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу на крымский мост

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159364915_0:251:2748:1797_1920x0_80_0_0_1e9f8aeb89336cf2a99a87996daf086d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Транспортный трафик на трассе Р-280 "Новороссия" после ограничения движения по Крымскому мосту вырос на 50%. Речь идет об участке трассы, расположенной на территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.Губернатор отметил необходимость организации безопасного проезда по региональным трассам в условиях возросшего транспортного потока. При этом меры принимаются, исходя из воздушной обстановки, возможностей властей региона и необходимости, что продиктовано требованиями безопасности."Пока мост не восстановлен, даны поручения по обеспечению проезда по трассе, возможности получить скорую медицинскую помощь и услуги по автомобильному обслуживанию, обеспечению продуктами питания и товарами первой необходимости, работе АЗС и аптечных пунктов", - перечислил Балицкий.Он уточнил, что трасса Р-280 "Новороссия" с учетом обстановки на Крымском мосту стала основным маршрутом для автомобильного транспорта, и подчеркнул, что правительство России активно занимается вопросом восстановления Крымского моста.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы

новые регионы россии

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса р-280 "новороссия", новости, новые регионы россии, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, запорожская область, евгений балицкий, атаки всу на крымский мост