https://crimea.ria.ru/20261120/situatsiya-krayne-slozhnaya-na-zapadnoy-ukraine-i-v-kieve-nastupil-blekaut-1161224739.html

"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут

"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 20.11.2026

"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут

Экстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T09:24

2026-11-20T09:24

2026-11-20T09:24

удары по украине

украина

энергосистема украины

новости сво

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Экстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева. Об этом сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК.В Киеве без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов, информирует ДТЭК.В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей, добавили в компании.Без света также остался Кривой Рог (Днепропетровская область), где повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава областной администрации Александр Вилкул.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.Кроме того, ночью украинская ПВО работала во Львове и области, удары наносились по Харькову, Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ ПутинаОтвет России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин После атаки на мосты часть Киева осталась без тепла

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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