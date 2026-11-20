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"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут
"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 20.11.2026
"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут
Экстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T09:24
2026-11-20T09:24
2026-11-20T09:24
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Экстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева. Об этом сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК.В Киеве без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов, информирует ДТЭК.В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей, добавили в компании.Без света также остался Кривой Рог (Днепропетровская область), где повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава областной администрации Александр Вилкул.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.Кроме того, ночью украинская ПВО работала во Львове и области, удары наносились по Харькову, Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ ПутинаОтвет России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин После атаки на мосты часть Киева осталась без тепла
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"Ситуация крайне сложная": на Западной Украине и в Киеве наступил блэкаут
В Киеве и областях Западной Украины введены аварийные отключения электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Экстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева. Об этом сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК.
й"Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии… Ситуация в энергосистеме является крайне сложной", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".
В Киеве без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов, информирует ДТЭК.
В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей, добавили в компании.
Без света также остался Кривой Рог (Днепропетровская область), где повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава областной администрации Александр Вилкул.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены
Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. В ночь на пятницу в Киеве прогремели
несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары.
Кроме того, ночью украинская ПВО работала во Львове и области, удары наносились по Харькову, Днепропетровской области.
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