https://crimea.ria.ru/20261120/shvetsiya-otkazalas-vydavat-vizy-rossiyskim-sportsmenam-1161230211.html

Швеция отказалась выдавать визы российским спортсменам

Швеция отказалась выдавать визы российским спортсменам - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Швеция отказалась выдавать визы российским спортсменам

Власти Швеции отказались выдавать визы спортсменам из России, в том числе для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T12:29

2026-11-20T12:29

2026-11-20T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Власти Швеции отказались выдавать визы спортсменам из России, в том числе для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на миграционную службу страны.Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.Посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал заявления шведских министров о намерении лишить российских граждан возможности въезда в Европу, в том числе в Швецию, примером тотальной русофобии.Ранее президент России Владимир Путин поручил Национальному Олимпийскому комитету продолжить работу по защите интересов российских спортсменов на фоне политизированных ограничений, которые продолжают вводить некоторые страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в КанадеВпервые сборные России одновременно стали чемпионами Азии по шахматамС флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену

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2026

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швеция, россия, шенген (шенгенская виза), в мире, спорт, новости