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Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор
Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор
В Севастополе в пятницу бушует непогода. Сильный ветер повалил дерево, которое повредило светофор. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T11:32
2026-11-20T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу бушует непогода. Сильный ветер повалил дерево, которое повредило светофор. Об этом сообщили в правительстве города.Инцидент произошел на перекрестке улиц Хрусталева и Павла Силяева. Специалисты "Водоканала" с самого утра расчищают ливневки от упавших листьев и мусора. Уточняется, что работы уже провели в районе проспекта Октябрьской Революции, улица Астана Кесаева, Бориса Михайлова и в других местах.20 ноября в Севастополе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра до скорости 25 метров в секунду. Порывы подняли волны в проливе.Из-за ухудшения погоды не ходят пассажирские катера и паромы на линиях "Графская пристань - Северная" и "Радиогорка - Артбухта", отметили в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор
В Севастополе дерево порвало провода и упало на светофор из-за сильного ветра
11:32 20.11.2026 (обновлено: 11:33 20.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу бушует непогода. Сильный ветер повалил дерево, которое повредило светофор. Об этом сообщили в правительстве города.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Хрусталева и Павла Силяева.
"Из-за сильного ветра упало дерево — оно задело провода и повредило светофор. Ствол уже начали распиливать", - сообщили власти.
Специалисты "Водоканала" с самого утра расчищают ливневки от упавших листьев и мусора. Уточняется, что работы уже провели в районе проспекта Октябрьской Революции, улица Астана Кесаева, Бориса Михайлова и в других местах.
20 ноября в Севастополе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра до скорости 25 метров в секунду. Порывы подняли волны
в проливе.
Из-за ухудшения погоды не ходят пассажирские катера и паромы на линиях "Графская пристань - Северная" и "Радиогорка - Артбухта", отметили в городском департаменте транспорта.
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