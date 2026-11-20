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Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор

Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофор

В Севастополе в пятницу бушует непогода. Сильный ветер повалил дерево, которое повредило светофор. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу бушует непогода. Сильный ветер повалил дерево, которое повредило светофор. Об этом сообщили в правительстве города.Инцидент произошел на перекрестке улиц Хрусталева и Павла Силяева. Специалисты "Водоканала" с самого утра расчищают ливневки от упавших листьев и мусора. Уточняется, что работы уже провели в районе проспекта Октябрьской Революции, улица Астана Кесаева, Бориса Михайлова и в других местах.20 ноября в Севастополе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра до скорости 25 метров в секунду. Порывы подняли волны в проливе.Из-за ухудшения погоды не ходят пассажирские катера и паромы на линиях "Графская пристань - Северная" и "Радиогорка - Артбухта", отметили в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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