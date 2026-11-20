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Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении

Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении

Дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты"... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T21:15

2026-11-20T21:15

2026-11-20T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе "свободной охоты" расчеты БПЛА обнаруживают стоянки техники врага, в том числе пикапов, которые ВСУ используют для перевозки личного состава к линии боевого соприкосновения.Также российские бойцы уничтожают антенны, передатчики и ретрансляторы сигналов противника, нарушая связь и управление подразделениями ВСУ."В результате грамотных действий расчетов войск беспилотных систем все выявленные цели уничтожаются. Противник несет колоссальные потери, а его логистика нарушается", - добавили в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновАрмия России поразила еще один сухогруз в Черном мореНовости СВО: Киев потерял еще тысячу боевиков за сутки

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запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео