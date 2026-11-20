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Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении
Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении
Дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты"... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе "свободной охоты" расчеты БПЛА обнаруживают стоянки техники врага, в том числе пикапов, которые ВСУ используют для перевозки личного состава к линии боевого соприкосновения.Также российские бойцы уничтожают антенны, передатчики и ретрансляторы сигналов противника, нарушая связь и управление подразделениями ВСУ."В результате грамотных действий расчетов войск беспилотных систем все выявленные цели уничтожаются. Противник несет колоссальные потери, а его логистика нарушается", - добавили в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновАрмия России поразила еще один сухогруз в Черном мореНовости СВО: Киев потерял еще тысячу боевиков за сутки
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запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео
Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении
Новороссийские десантники ведут "свободную охоту" на ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Новороссийские десантники вычисляют передвижение наземных робототехнических комплексов противника, которые под покровом ночи или в условиях плохой погоды пытаются подвезти к линии боевого соприкосновения необходимые материальные средства – горючее, боеприпасы, продовольствие и вещевое имущество", - рассказали в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе "свободной охоты" расчеты БПЛА обнаруживают стоянки техники врага, в том числе пикапов, которые ВСУ используют для перевозки личного состава к линии боевого соприкосновения.
Также российские бойцы уничтожают антенны, передатчики и ретрансляторы сигналов противника, нарушая связь и управление подразделениями ВСУ.
"В результате грамотных действий расчетов войск беспилотных систем все выявленные цели уничтожаются. Противник несет колоссальные потери, а его логистика нарушается", - добавили в российском военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют
зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском направлении в Запорожской области.
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