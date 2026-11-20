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Российская ПВО сбила 13 ракет "Фламинго" и почти семь тысяч дронов

Российская ПВО сбила 13 ракет "Фламинго" и почти семь тысяч дронов - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Российская ПВО сбила 13 ракет "Фламинго" и почти семь тысяч дронов

Силы противовоздушной обороны России в течение недели уничтожили 21 украинскую ракету большой дальности и около семи тысяч дронов ВСУ. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T14:19

2026-11-20T14:19

2026-11-20T14:19

новости сво

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ракета "фламинго"

противокорабельная ракета "нептун"

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в течение недели уничтожили 21 украинскую ракету большой дальности и около семи тысяч дронов ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.В пятницу массированный удар был нанесен по сборочному предприятию "Файер Поинт" в населенном пункте Петровское в Киевской области. Там собирали и готовили к боевому применению крылатые ракеты FP-7 "Фламинго".Кроме того, 17 ноября в городе Запорожье российскими ударами были поражены авиационный двигателестроительный завод "Мотор-Сич", "Ивченко-Прогресс", осуществляющий проектирование и производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", турбореактивных двигателей МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД", а также машиностроительный завод им. Омельченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), himars