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Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей
Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей
На Украине все развалилось не в последние недели под ответными ударами ВС РФ, а из-за националистов во власти, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T17:03
2026-11-20T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. На Украине все развалилось не в последние недели под ответными ударами ВС РФ, а из-за националистов во власти, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.Кинорежиссер Эмир Кустурица снял фильм "Наше крещение. Предстоятель" к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в пятницу отмечает свое 80-летие.Он отметил, что люди на Украине должны стремиться к объединению с Россией в широком смысле этого слова.Президент России призвал украинцев думать о будущем своих детей и переходить на правильную сторону истории. Жители Украины должны понимать, что все, кто их поддерживают сегодня, делают это в своих собственных интересах, чтобы подчинить своей воле, подчеркнул президент России.Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией по урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина80 лет Патриарху: кадры из жизни главы РПЦУдары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев
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новости, владимир путин (политик), эмир кустурица, кино, мнения, украина
Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей
Путин заявил о развале на Украине из-за националистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. На Украине все развалилось не в последние недели под ответными ударами ВС РФ, а из-за националистов во власти, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Кинорежиссер Эмир Кустурица снял фильм "Наше крещение. Предстоятель" к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в пятницу отмечает свое 80-летие.
"Все развалилось, и не сейчас, не в последние недели под ударами, ответными ударами российских ракетных войск, нет. Оно само по себе развалилось. Почему? Да потому что власть на Украине захватили не патриоты Украины, а националисты", - сказал Путин в фильме, показанном в эфире Первого канала.
Он отметил, что люди на Украине должны стремиться к объединению с Россией в широком смысле этого слова.
"Все мы, и в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова", - заявил Путин.
Президент России призвал украинцев думать о будущем своих детей и переходить на правильную сторону истории. Жители Украины должны понимать, что все, кто их поддерживают сегодня, делают это в своих собственных интересах, чтобы подчинить своей воле, подчеркнул президент России.
Президент США Дональд Трамп призвал
европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией по урегулированию украинского конфликта.
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