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Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей

Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей

На Украине все развалилось не в последние недели под ответными ударами ВС РФ, а из-за националистов во власти, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T17:03

2026-11-20T17:03

2026-11-20T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. На Украине все развалилось не в последние недели под ответными ударами ВС РФ, а из-за националистов во власти, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.Кинорежиссер Эмир Кустурица снял фильм "Наше крещение. Предстоятель" к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в пятницу отмечает свое 80-летие.Он отметил, что люди на Украине должны стремиться к объединению с Россией в широком смысле этого слова.Президент России призвал украинцев думать о будущем своих детей и переходить на правильную сторону истории. Жители Украины должны понимать, что все, кто их поддерживают сегодня, делают это в своих собственных интересах, чтобы подчинить своей воле, подчеркнул президент России.Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией по урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина80 лет Патриарху: кадры из жизни главы РПЦУдары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), эмир кустурица, кино, мнения, украина