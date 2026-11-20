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Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана

Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана

Товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос в прошлом году на 25%, а за девять месяцев этого года прибавил еще 19%. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T13:56

2026-11-20T13:56

2026-11-20T13:56

владимир путин (политик)

россия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос в прошлом году на 25%, а за девять месяцев этого года прибавил еще 19%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.Президент РФ добавил, что большое количество предприятий с российским капиталом работает в Таджикистане, свыше 70 субъектов РФ сотрудничают с различными районами республики, имеют широкую сеть партнеров.Путин также поблагодарил Рахмона за то, что власти Таджикистана уделяют внимание развитию русского языка."И у нас сегодня будет возможность отдельно, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей 201-й базы, но и самое главное – поговорить по вопросам экономического взаимодействия", - добавил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, таджикистан, эмомали рахмон, политика, новости