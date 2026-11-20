https://crimea.ria.ru/20261120/putin-otmetil-rost-tovarooborota-rossii-i-tadzhikistana-1161233620.html
Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана
Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана
Товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос в прошлом году на 25%, а за девять месяцев этого года прибавил еще 19%. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T13:56
2026-11-20T13:56
2026-11-20T13:56
владимир путин (политик)
россия
таджикистан
эмомали рахмон
политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/14/1161233384_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_334e104682d1cfc8e5863ced76c09c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос в прошлом году на 25%, а за девять месяцев этого года прибавил еще 19%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.Президент РФ добавил, что большое количество предприятий с российским капиталом работает в Таджикистане, свыше 70 субъектов РФ сотрудничают с различными районами республики, имеют широкую сеть партнеров.Путин также поблагодарил Рахмона за то, что власти Таджикистана уделяют внимание развитию русского языка."И у нас сегодня будет возможность отдельно, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей 201-й базы, но и самое главное – поговорить по вопросам экономического взаимодействия", - добавил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
таджикистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/14/1161233384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a6e49a4477786cfbb2fd523babc13ccd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, таджикистан, эмомали рахмон, политика, новости
Путин отметил рост товарооборота России и Таджикистана
Товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос на 19% в этом году – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между РФ и Таджикистаном вырос в прошлом году на 25%, а за девять месяцев этого года прибавил еще 19%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.
"В прошлом году у нас рост товарооборота составил более 25%, а в этом году за девять месяцев – плюс почти 19%. Хороший темп, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы уделяете внимание развитию российско-таджикских отношений", - сказал Путин, обращаясь к Рахмону.
Президент РФ добавил, что большое количество предприятий с российским капиталом работает в Таджикистане, свыше 70 субъектов РФ сотрудничают с различными районами республики, имеют широкую сеть партнеров.
Путин также поблагодарил Рахмона за то, что власти Таджикистана уделяют внимание развитию русского языка.
"И у нас сегодня будет возможность отдельно, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей 201-й базы, но и самое главное – поговорить по вопросам экономического взаимодействия", - добавил российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.