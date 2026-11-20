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Призыв Трампа к миру с Россией и обвал подпорной стены в Ялте – главное за день

Призыв Трампа к миру с Россией и обвал подпорной стены в Ялте – главное за день - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Призыв Трампа к миру с Россией и обвал подпорной стены в Ялте – главное за день

Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Продажу билетов на... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят в Севастополе, железнодорожное сообщение по мосту функционирует в штатном режиме. Правительство Эстонии закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил объявить выговор главе администрации Феодосии Владимиру Киму. В Ялте из-за сильных осадков обрушилась часть подпорной стены и дороги, засыпало двор и фасад малоэтажного жилого дома. 19 классов в школах и группы в детских садах закрыты в Крыму на карантин из-за ОРВИ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп призвал Европу и Украину к миру с РоссиейПрезидент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post."Дональд Трамп заявил в четверг на встрече европейских лидеров и… Владимира Зеленского (на встрече "коалиции желающих" в Берлине – ред.), что президент России Владимир Путин стремится к миру, призвав их заключить сделку с Кремлем", – приводит РИА Новости выдержку из публикации.Через Крымский мост пойдут автобусы из СевастополяВ Севастополе с субботы, 21 ноября, возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Пассажиров будут подвозить к электричкам, следующим в Тамань, а там забирать для продолжения пути по маршруту, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС."Действует временная схема движения: пассажир покупает билет из Севастополя, в Керчи пересаживается на электричку до Тамани, а дальше едет автобусом до конечного пункта в рамках купленного билета. Билет на электричку нужно покупать и оплачивать отдельно", - говорится в сообщении.По информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в пятницу, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В течение дня по мосту, помимо поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", курсируют пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края. Координацию сообщения автобусов и поездов ведет Керченский филиал предприятия "Крымтроллейбус". Альтернативным маршрутом объезда транспортного перехода является автомобильная дорога Р-280 "Новороссия". По данным минтранса, трасса работает в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" также работают штатно.Паромная переправа в пятницу не работает из-за непогоды, в проливе действует штормовое предупреждение до конца 20 ноября. В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка. С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь.Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабряПравительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр республики Кристен Михал."Правительство (Эстонии) приняло решение о приостановке пересечения автомобильной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Пересечение границы будет приостановлено на всех пунктах эстонско-российской автомобильной границы: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе", - приводит его словам РИА Новости.Аксенов потребовал объявить выговор главе ФеодосииГлава Крыма Сергей Аксенов поручил объявить выговор главе администрации Феодосии Владимиру Киму. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан.Глава Крыма остался недоволен работой администрации Феодосии с обращениями граждан. Он отметил, что в Феодосии власти не хотят выходить на прямой контакт с заявителями, и назвал такой подход недостаточнымПодпорная стена обрушилась на дома в ЯлтеВ Ялте на улице Халтурина в районе дома № 7 около из-за сильных осадков обрушилась часть подпорной стены и дорожного полотна — в результате засыпало дворовую территорию и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Светлана Шевченко."Сегодня около 11 часов утра из-за сильных осадков произошло обрушение части подпорной стены и дорожного полотна на ул. Халтурина в районе дома №7. В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. К счастью, пострадавших нет. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена", — написала Шевченко.19 классов в пяти школах Крыма закрыты на карантинВ Крыму на сегодняшний день из-за заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты несколько классов в школах и группы в детских садах. Об этом сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее данным, всего закрыты 19 классов в пяти школах и в восьми детских садах не работают восемь групп. Одна из школ Симферополя остается полностью закрытой на карантин из-за пневмонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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