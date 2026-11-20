https://crimea.ria.ru/20261120/poligon-chauda-v-krymu-zakroyut-na-pyat-mesyatsev-iz-za-voennykh-ucheniy-1161248969.html

Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений

Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений

Территория полигона "Чауда" в Феодосийском округе на пять месяцев будет закрыта для посещений. Об этом сообщили в администрации Феодосии. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T18:56

2026-11-20T18:56

2026-11-20T18:56

учения

крым

феодосия

новости крыма

администрация феодосии

армия и флот

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110540/93/1105409329_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_963fedf03f676c14e154b03e72125e79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Территория полигона "Чауда" в Феодосийском округе на пять месяцев будет закрыта для посещений. Об этом сообщили в администрации Феодосии.Отмечается, что с целью предотвращения несчастных случаев среди гражданского населения вход на территорию полигона запрещен.Отметим, что в прошлом году полигон также закрывали для посещения по той же причине – ограничения действовали с 1 декабря 2025 года по 30 мая 2026 года.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, крым, феодосия, новости крыма, администрация феодосии, армия и флот