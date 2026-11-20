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Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений
Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений
Территория полигона "Чауда" в Феодосийском округе на пять месяцев будет закрыта для посещений. Об этом сообщили в администрации Феодосии. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T18:56
2026-11-20T18:56
2026-11-20T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Территория полигона "Чауда" в Феодосийском округе на пять месяцев будет закрыта для посещений. Об этом сообщили в администрации Феодосии.Отмечается, что с целью предотвращения несчастных случаев среди гражданского населения вход на территорию полигона запрещен.Отметим, что в прошлом году полигон также закрывали для посещения по той же причине – ограничения действовали с 1 декабря 2025 года по 30 мая 2026 года.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Полигон "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений
Территорию полигона "Чауда" в Крыму закроют на пять месяцев из-за военных учений