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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу Крымский полуостров окажется под влиянием глубокого, быстродвижущегося южного циклона. Пройдут дожди, утром и днем местами очень сильные. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу Крымский полуостров окажется под влиянием глубокого, быстродвижущегося южного циклона. Пройдут дожди, утром и днем местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, утром и днем местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный 13-18м/с, утром, днем юго-западный с переходом на западный 20-25м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днем от +13 до +17 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу Крымский полуостров окажется под влиянием глубокого, быстродвижущегося южного циклона. Пройдут дожди, утром и днем местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Усилится юго-западный, западный ветер до 15-20 м/с, в отдельных районах его скорость достигнет штормовых значений 25-28 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +13…+16, в горах +7…+12", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, утром и днем местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный 13-18м/с, утром, днем юго-западный с переходом на западный 20-25м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днем от +13 до +17 градусов.
По Крыму
и Севастополю
объявлено штормовое предупреждение.
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