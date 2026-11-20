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Почти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппа
Почти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппа - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Почти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппа
На сегодняшний день в Крыму и Севастополе прошли вакцинацию от гриппа около 46 процентов населения, рассказала на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T21:34
2026-11-20T21:34
2026-11-20T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму и Севастополе прошли вакцинацию от гриппа около 46 процентов населения, рассказала на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.В ближайшее время планируется иммунизировать более 60% населения полуострова, уточнила Гудзь.Она отметила, что в Крыму продолжается вакцинация от гриппа. Такая тенденция обусловлена низкой циркуляцией гриппа – не выше 2% от общей массы вирусов.Ранее сообщалось, что завершить кампанию по вакцинации от гриппа планируется к 1 декабря. Вакцинация проводится в любой поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте и амбулатории, в часы работы медучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемостьКак не заболеть гриппом всей семьей11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, вакцина, вакцинация, новости крыма, новости севастополя, виктория гудзь, роспотребнадзор
Почти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппа
В Крыму и Севастополе прививки от гриппа сделали 46 процентов населения