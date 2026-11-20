https://crimea.ria.ru/20261120/patriarkhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-kirillu-80-let-chto-podaril-putin-1161251633.html

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 80 лет: что подарил Путин

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 80 лет: что подарил Путин - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 80 лет: что подарил Путин

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщили на сайте Кремля. Предстоятель Русской... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T20:05

2026-11-20T20:05

2026-11-20T20:05

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщили на сайте Кремля. Предстоятель Русской православной церкви 20 ноября 2026 года отмечает 80-летие, сообщили на сайте Кремля.Ранее президент России подписал указ о присуждении патриарху Кириллу государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года, а также поздравил главу РПЦ с праздником по телефону.Глава государства вручил патриарху подарок – изготовленную уральскими мастерами икону "Двунадесятые праздники.Уточняется, что в центре иконы расположен медальон с изображением праздника Рождества Христова, который обрамляют изображения еще восьми церковных двунадесятых праздников. По периметру иконы представлены медальоны с изображениями Троицы, четырех евангелистов и двенадцати святых.В первый же год своего патриаршества Кирилл одной из первоочередных задач Церкви назвал усиление ее влияния на общество. По его словам, "деятельность Церкви теперь нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей и общества".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим пытается разрушить духовную основу украинского народа - Патриарх КириллПатриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму

https://crimea.ria.ru/20261120/80-let-patriarkhu-kadry-iz-zhizni-glavy-rpts-1161205083.html

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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 2026-11-20T20:05 true PT0M56S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), владимир путин (политик), религия, новости