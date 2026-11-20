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Отключения света в Крыму: какие районы обесточены

Отключения света в Крыму: какие районы обесточены - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Отключения света в Крыму: какие районы обесточены

В Крыму в семи районах и в Евпатории введены временные отключения электричества. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T09:13

2026-11-20T09:13

2026-11-20T09:13

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в семи районах и в Евпатории введены временные отключения электричества. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Так, по информации предприятия, в Ленинском районе не будет света в селах: Бондаренково, Войково, Глазовка (частично), Курортное (частично), Приозерное, Марфовка, Прудниково, Пташкино.Ориентировочное время отключения составит три часа.В Джанкойском районе также около трех часов не будет света у жителей сел: Азовское, Арбузовка, Ближнегородское, Ближнее, Веселое, Кондратьево, Краснодольное, Ларино, Майское, Находка, Новосельцево, Озерное, Октябрь, Полевое, Рощино, Рубиновка, Серноводное, Славянка, Советское, Табачное, Тимирязево, Федоровка, Хлебное, Яркое Поле.В Бахчисарайском районе на этот же временной промежуток обесточены населенные пункты Заветное, Нововасильевка, Севастьяновка, Самохвалово, Казанки, Почтовое, Малиновка, Тополи, Приятное Свидание, Новопавловка.В Белогорском районе отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Крымская Роза, Ароматное.В Сакском районе без света ориентировочно на три часа остались села: Долинка, Листовое, Ильинка, Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Луговое, Шелковичной, Митяево, Трудовое, Вершинное, Охотниково, Орлянка, Лесновка (частично), Великое, Добрушино, Известковое, Колоски, Веселовка, Воробьево, Порфирьевка, Кольцово, Нива, Огневое, Туннельное, Вересаево, Желтокаменка.В Евпатории на два часа отключили электричество для абонентов, проживающих по улицам Демышева, Краевского, Приморская, а также в переулке Голикова и прилегающих ним улицам/переулкам.В Кировском районе в связи с введенными ограничениями подача электроэнергии в населенные пункты будет осуществляться 3/9 (3 часа отсутствует э/э, на 9 часов возобновляется). В настоящее время там обесточены села Шубино, Токарево, Кировское, Яркое Поле (частично).Кроме того, в связи с аварией на магистральных электрических сетях отсутствует электроснабжение в Черноморском районе.Ранее в пятницу в "Крымэнерго" сообщали, что в республике действует режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах региона будут отключения света продолжительностью от трех до шести часов.В пятницу в Севастополе также введены ограничения электроснабжения. В городе действует график отключения "2 через 6" часов.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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