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Огромная цифра: сколько украинцев уехали в ЕС после "евромайдана"

Огромная цифра: сколько украинцев уехали в ЕС после "евромайдана" - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Огромная цифра: сколько украинцев уехали в ЕС после "евромайдана"

За прошедшие 13 лет после госпереворота на Украине в страны Евросоюза уехали 6 миллионов украинцев. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив данные... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T10:14

2026-11-20T10:14

2026-11-20T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие 13 лет после госпереворота на Украине в страны Евросоюза уехали 6 миллионов украинцев. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив данные европейской службы статистики.Отмечается, что действующие разрешения на проживание в ЕС по состоянию на конец 2025 года имели около 1,7 миллиона украинских граждан. При этом на конец сентября 2026 года под временной защитой в Евросоюзе находились 4,37 миллиона человек, покинувших Украину, из которых 98,5% (4,3 миллиона) составляли украинцы.При этом по состоянию на конец 2013 года обычные виды на жительство в ЕС имели всего около 845 тысяч украинцев, а к концу 2021 года их количество выросло до 1,57 миллиона – рост на 86%.Приведенная оценка основана на показателях за разные даты и не учитывает украинцев, получивших за это время гражданство государств ЕС, а также проживающих в европейских странах за пределами объединения.Госпереворот на Украине, известный под названием "евромайдан", начался 21 ноября 2013 года, после того как кабмин объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет незавидная судьба Европы – политологИстория "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 годаТрагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, евромайдан, в мире, европейский союз (ес), европа, новости, общество