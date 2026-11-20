https://crimea.ria.ru/20261120/ogranichenie-dvizheniya-poezdov-tavriya-po-krymu-prodlili-do-30-noyabrya-1161243670.html

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября

Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлен до 30 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T16:47

2026-11-20T16:47

2026-11-20T16:47

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

крым

новости крыма

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крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлен до 30 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.Приобрести талон можно на сайте компании, в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор).Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. В этом случае пассажиров посадят в автобус по железнодорожному билету, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".По информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в пятницу, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В течение дня по мосту, помимо поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", курсируют пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края.Координацию сообщения автобусов и поездов ведет Керченский филиал предприятия "Крымтроллейбус".Альтернативным маршрутом объезда транспортного перехода является автомобильная дорога Р-280 "Новороссия". По данным минтранса, трасса работает в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" также работают штатно.Паромная переправа в пятницу не работает из-за непогоды, в проливе действует штормовое предупреждение до конца 20 ноября.В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонтаКрымский мост: как ходят электрички между Крымом и Кубанью 20 ноябряКрымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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