https://crimea.ria.ru/20261120/ogranichenie-dvizheniya-poezdov-tavriya-po-krymu-prodlili-do-30-noyabrya-1161243670.html
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября
Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлен до 30 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T16:47
2026-11-20T16:47
2026-11-20T16:47
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
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крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлен до 30 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.Приобрести талон можно на сайте компании, в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор).Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. В этом случае пассажиров посадят в автобус по железнодорожному билету, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".По информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в пятницу, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В течение дня по мосту, помимо поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", курсируют пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края.Координацию сообщения автобусов и поездов ведет Керченский филиал предприятия "Крымтроллейбус".Альтернативным маршрутом объезда транспортного перехода является автомобильная дорога Р-280 "Новороссия". По данным минтранса, трасса работает в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" также работают штатно.Паромная переправа в пятницу не работает из-за непогоды, в проливе действует штормовое предупреждение до конца 20 ноября.В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонтаКрымский мост: как ходят электрички между Крымом и Кубанью 20 ноябряКрымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержки
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поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, новости крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября
Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 30 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлен до 30 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
"Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя (для поездов №7/8 и №91/92), Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус", - отметили в компании.
Приобрести талон можно на сайте
компании, в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор).
Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. В этом случае пассажиров посадят в автобус по железнодорожному билету, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
По информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в пятницу, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В течение дня по мосту, помимо поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", курсируют пригородные поезда
между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края.
Координацию сообщения автобусов и поездов ведет Керченский филиал предприятия "Крымтроллейбус".
Альтернативным маршрутом объезда транспортного перехода является автомобильная дорога Р-280 "Новороссия". По данным минтранса, трасса работает в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" также работают штатно.
Паромная переправа в пятницу не работает из-за непогоды, в проливе действует штормовое предупреждение до конца 20 ноября.
В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.
С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут
, который будет следовать через Симферополь.
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