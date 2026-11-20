https://crimea.ria.ru/20261120/obrushenie-podpornoy-steny-na-doma-v-yalte---vlasti-rasskazali-podrobnosti-1161240903.html

Обрушение подпорной стены на дома в Ялте - власти рассказали подробности

Обрушение подпорной стены на дома в Ялте - власти рассказали подробности - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Обрушение подпорной стены на дома в Ялте - власти рассказали подробности

В Ялте на улице Халтурина в районе дома № 7 около из-за сильных осадков обрушилась часть подпорной стены и дорожного полотна — в результате засыпало дворовую... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T15:50

2026-11-20T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте на улице Халтурина в районе дома № 7 около из-за сильных осадков обрушилась часть подпорной стены и дорожного полотна — в результате засыпало дворовую территорию и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Светлана Шевченко."Сегодня около 11 часов утра из-за сильных осадков произошло обрушение части подпорной стены и дорожного полотна на ул. Халтурина в районе дома №7. В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. К счастью, пострадавших нет. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена", — написала Шевченко. Сейчас участок перекрыт для движения транспорта и огорожен железными барьерами — от здания архива по адресу ул. Халтурина, 5 до здания Психоневрологического диспансера (ул. Халтурина, 11), уточнила она. "Прошу автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения. Отдел транспорта разработал временную схему движения автобусных маршрутов № 18 и № 24. Сообщу дополнительно. Для защиты жилого дома установим временные подпорки. Одновременно начинаем расчистку завалов с привлечением необходимой техники. Параллельно специалисты оценивают дальнейший объем работ по восстановлению подпорной стены и дорожного полотна", — подчеркнула Шевченко.Как сообщалось, в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, прокуратура начала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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светлана шевченко, ялта, происшествия, крым, новости крыма