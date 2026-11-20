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Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ

Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ

Одних призывов президента США Дональда Трампа к Европе и Украине заключить мир с Россией мало – Америка должна сделать очень резкий шаг, чтобы к этим словам ее... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T15:37

2026-11-20T15:37

2026-11-20T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Одних призывов президента США Дональда Трампа к Европе и Украине заключить мир с Россией мало – Америка должна сделать очень резкий шаг, чтобы к этим словам ее лидера прислушались. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае на пути в Америку, в самолете, связался по телефону с европейскими лидерами и призвал напрямую общаться с Москвой. Как сообщил президент Финляндии Александр Стубб, одно из посланий, которое президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Владимиром Путиным. Позже издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп призвал лидеров Европы и главу киевского режима Владимира Зеленского заключить соглашение с РФ и урегулировать конфликт.По словам Журавлева, прошедшие встречи в Китае в рамках саммита АТЭС, в том числе трехсторонние переговоры президентов РФ, КНР и США, подтвердили стремление Вашингтона и лично лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа к тому, чтобы прекратить конфликт с Россией на Украине."Вопрос только в том, сможет ли он (Трамп – ред.) убедить сегодняшних европейцев и украинцев, я имею в виду украинское руководство, прекратить войну", – отметил Журавлев.Эксперт считает, что это действительно возможно, но одного лишь призыва Штатов к Европе и Украине мало.Однако такого заявления Трамп все еще не сделал, и это доказывает, что обычными дипломатическими методами остановить украинское безумие он не может, а чрезвычайные использовать пока побаивается."Вот где основная проблема, если говорить о международном аспекте военных действий", – считает Журавлев.Есть и внутренние, украинские аспекты: Зеленский будет до конца пытаться хвататься за автомат, как бы Трамп не заставлял его это не делать, добавил он. Однако этот вопрос будет решаем, если с повестки снимется его упомянутая международная составляющая, полагает эксперт."То есть надо хотя бы создать ситуацию, в которой есть гарантии не только им (Украине –ред.), но и нам", – подчеркнул Журавлев.Тем не менее, примечательным был тот факт, что пока знаковые переговоры в КНР готовились и шли, продолжались яростные атаки ВСУ на объекты в России, а все потому что Европа не только дала понять, что продолжит всячески помогать Киеву, но и заранее обеспечила его техническим средствами и создала у украинской стороны ощущение безнаказанности, считает политолог.Причина таких действий проста: трехсторонние переговоры лидеров мировых держав означают путь к договоренностям о новом миропорядке, что означает переход от однополярного мира, а это смерть Европы в том числе как политического игрока на мировой арене, казал эксперт."Даже для американцев это большой ущерб. А для европейцев это просто конец света – они больше не нужны. Европа, как политический и экономический фактор, более значения не имеет", – пояснил политолог.Именно поэтому в отношении Европы требуются жесткие меты, а не уговоры, однако Америка пока не так решительна, как могла бы быть, и это доказывает, что "союз трех" только формируется, он становящийся и неустойчив, но, безусловно, усилия в этом направлении важны и перспективны, уверен эксперт.Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к РоссииРанее доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов высказал мнение, что урегулировать конфликт на Украине без участия Европы не получится, но России и США придется принуждать ее к миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по УкраинеВ Европе стали отказываться помогать Украине – что это значит и к чему приведетКогда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий журавлев, политика, дональд трамп, европа, украина